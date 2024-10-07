النائب الاول للرئيس الايراني: لن يدفعنا أي تهديد إلى التراجع بل التهيدات لنا مزحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمدرضا عارف في حديث له اليوم الاثنين: "التهديدات هي مزحة بالنسبة لنا. في السنوات الأربعين الماضية، أثبتنا أنه لا يوجد تهديد يمكن أن يدفعنا إلى التراجع عن خططنا وأفعالنا؛ بل سنكمل برامجنا بقوة وصرامة".

وقال عن استشهاد السيد حسن نصرالله: "لقد عشنا أحزاناً ثقيلة كثيرة، لكن التجربة أثبتت أن وراء كل حزن عظيم نصر عظيم ووحدة كبيرة. وهذا الاستشهاد يزيد من تماسك ووحدة المجاهدين".

وأضاف النائب الأول للرئيس: "أعتقد أن هذا المسار سيستمر بشكل أقوى وأكثر تحفيزًا، حيث انه بعد استشهاد السيد عباس الموسوي أصبح السيد حسن نصر الله أميناً عاماً لحزب الله، الأمر الذي كان يقلق الكثير من الناس في البداية، لكننا رأينا واصل الطريق بشكل أفضل وأقوى، وإن شاء الله سيواصل خليفته هذا الطريق بثبات".

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