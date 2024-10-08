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٠٨‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٨:٢٧ ص

عمليات للمقاومة بالقطاع وحزب الله يؤكد جاهزيته للدفاع عن لبنان

عمليات للمقاومة بالقطاع وحزب الله يؤكد جاهزيته للدفاع عن لبنان

في اليوم الـ368 من العدوان على غزة أعلنت كتائب القسام قصف تل أبيب برشقة من الصواريخ، وقالت إنها استهدفت مع فصائل المقاومة مواقع الاحتلال في محور نتساريم وتنفيذ عمليات أخرى في مخيم البريج ومدينة غزة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في كلمة مصورة بذكرى طوفان الأقصى، قال المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة إن المقاومة مستمرة بحرب الاستنزاف ضد إسرائيل، مؤكدا استمرار المعارك، ودعا لإطلاق أكبر حملة مساندة للشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي بدأ صباح أمس هجوما على جميع أنحاء قطاع غزة في نفس توقيت بدء عملية 7 أكتوبر/تشرين الأول قبل عام.

وفي تطورات جبهة لبنان، أعلن حزب الله أن المقاومة ستبقى جاهزة للدفاع عن لبنان وشعبه، مؤكدا استهدافه مواقع عسكرية ومستوطنات للاحتلال، في حين واصلت إسرائيل شن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق لبنانية أخرى.

/انتهى/

رمز الخبر 1949356

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