القوات المسلحة اليمنية تستهدف "يافا" و"أم الرشراش" بالصواريخ والطائرات المسيرة

وأكدت القوات المسلحة في بيان لها مساء اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024م تنفيذ عمليتينِ عسكريتينِ في إطار المرحلة الخامسةِ من التصعيد، الأولى استهدفت هدفينِ عسكريينِ للعدوِّ الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلةِ وذلك بصاروخين الأول نوع فلسطين 2 والذي نجح في الوصول إلى هدفهِ والثاني بصاروخِ ذو الفقار، مؤكدة أن العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح.

وأضافت القوات المسلحة أن سلاح الجو المسير أطلق في وقتٍ سابقٍ اليوم عدداً من الطائراتِ المسيرةِ على عدةِ أهدافٍ في منطقةِ يافا ومنطقةِ أمِّ الرشراشِ جنوبيَّ فلسطينَ المحتلةِ بطائراتٍ نوع “يافا” و “صماد4”، مؤكدة أن عدداً من تلك الطائرات نجحت في الوصول إلى أهدافها.

وأوضحت القوات المسلحة أن العمليات تأتي في إطار الاستمرار في الانتصارِ لمظلوميةِ الشعبينِ الفلسطينيِّ واللبنانيِّ والإسناد للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية، وفي الذكرى الأولى للسابعِ من أكتوبر، ذكرى تدشينِ معركةِ طوفانِ الأقصى.

وفي ذكرى تدشين طوفان الأقصى حيَّت القوات المسلحة اليمنية الأبطال المجاهدين في المقاومةِ الفلسطينيةِ بكافةِ فصائلِها في قطاعِ غزةَ وفي الضفةِ الغربيةِ وهي كذلك للإخوةِ المجاهدينَ في المقاومةِ الإسلاميّةِ في لبنان.

وجددت القوات المسلحة اليمنية التأكيد على استمرارَها في تنفيذِ المزيدِ من العملياتِ العسكريةِ ضدَّ العدوِّ الإسرائيليِّ وكذلك الاستمرارُ في فرضِ الحصارِ البحريِّ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزةَ ووقفِ ووقفِ العدوانِ على لبنان.