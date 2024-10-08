رئيس مؤسسة الشهيد في ايران يزور مكتب حزب الله

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان اوحدي التقى في هذه الزيارة، رئيس مكتب حزب الله لدى ايران "السيد عبد الله صفي الدين"؛ حيث تقدم بواجب العزاء لمناسبة استشهاد الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله، من "الشعب اللبناني البطل وجميع احرار العالم".

كما اشاد رئيس مؤسسة الشهيد، بـ "المعنويات الرفيعة والمميزة لدى ابطال المقاومة الاسلامية في لبنان، رغم كافة التطورات والاحداث التي تعرضوا اليها خلال الايام الاخيرة".

وقال اوحدي : ان الكيان الصهيوني الذي كان قد استطاع ان يهزم 4 دول عربية في غضون 6 ايام، يقف اليوم وبعد مرور عام كامل من الحرب على غزة، عاجزا امام المقاومين في هذا القطاع، كما علق في مستنقع المعركة ضد المقاومة الاسلامية في لبنان بقيادة حزب الله.

وفي ختام هذا اللقاء، وقّع مساعد رئيس الجمهورية على سجل التعازي بمناسبة استشهاد سيد المقاومة الامين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصر الله (رض).