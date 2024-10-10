عراقجي: يمكن لإيران والسعودية المساعدة في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب عراقجي في منشور على موقع X للتواصل الاجتماعي فجر الخميس: "الجغرافيا تبقينا جيرانًا دائمًا وإيماننا يجعلنا إخوة دائمًا".



واضاف: "أن إيران والسعودية يمكنهما معاً المساعدة بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وهذا الامر يتطلب مستوى معززا من الإرادة السياسية.



وكتب عراقجي: يسعدني اننا اتخاذنا اليوم الخطوات الأولى في رحلة طويلة مع نظيري السعودي".

وكان وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي قد وصل الاربعاء الى الرياض واجرى محادثات مع وزير الخارجية فيصل بن فرحان وولي العهد رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان.

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