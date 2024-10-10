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١٠‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:٢٠ ص

في ختام زيارته للسعودية؛

عراقجي: يمكن لإيران والسعودية المساعدة في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة

عراقجي: يمكن لإيران والسعودية المساعدة في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة

صرح وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي إيران والسعودية يمكنهما المساعدة في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، وهذا الامر يتطلب مستوى معززا من الإرادة السياسية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب عراقجي في منشور على موقع X للتواصل الاجتماعي فجر الخميس: "الجغرافيا تبقينا جيرانًا دائمًا وإيماننا يجعلنا إخوة دائمًا".

واضاف: "أن إيران والسعودية يمكنهما معاً المساعدة بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وهذا الامر يتطلب مستوى معززا من الإرادة السياسية.

وكتب عراقجي: يسعدني اننا اتخاذنا اليوم الخطوات الأولى في رحلة طويلة مع نظيري السعودي".

وكان وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي قد وصل الاربعاء الى الرياض واجرى محادثات مع وزير الخارجية فيصل بن فرحان وولي العهد رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان.

/انتهى/

رمز الخبر 1949422

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