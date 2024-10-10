عراقجی من قطر: جاهزون لأي سيناريو ولن نتخلى عن المقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية الايراني في حديث لقناة الجزيرة: "جاهزون لأي سيناريو ولن نتخلى عن المقاومة، مع أننا لانريد الحرب ولا التصعيد...بإمكان الإسرائيليين اختبار إرادتنا"، مضيفا: "سنرى كيف سيكون الهجوم وبناء عليه سنحدد طبيعة ردنا التي سندرسها بكل دقة".

وأضاف عراقجي: "إسرائيل تبحث عن حرب واسعة وجر دول إلى هذه الحرب"، مبينا: "إيران ليست الوحيدة التي لا تريد حربا واسعة بل إن الجميع يعرف كارثية هذه الحرب".



وشدد: "المقاومة قادرة على الرد على الكيان الإسرائيلي ونتنياهو لم يحقق هدف حربه في غزة"، قائلا: "نتنياهو لم يحقق هدف حربه في غزة بالقضاء على حماس وسيواجه الحالة ذاتها في لبنان".



واشار الى ان دعم ايران لن يقتصر على الدعم السياسي والدبلوماسي وستقدم أي شيء ضروري لهم مهما كان، مضيفا: "لم نتخل يوما عن دعم المقاومة وقد أعلنت من بيروت أن إيران لن تتخلى عن المقاومة".



واكد: "لقاءاتي في بيروت كانت جدية وجيدة ولم تتخللها أي توترات وسندعم قرارات الحكومة اللبنانية والمقاومة".



وصرح وزير الخارجية الإيراني: "أجرينا مشاورات بشأن كيفية وقف إطلاق النار وتوقف المجازر والقتل والتدمير والدول الكبرى في المنطقة بإمكانها أن تلعب دورا حيال التصعيد الحاصل".

وأشار الى زيارته الى الرياض وقال: "دور السعودية كبير في المنطقة وقطر دولة مؤثرة ونجري مشاورات معهما لوقف الحربل"، ومضيفا: "القنوات الدبلوماسية مفتوحة مع أمريكا عبر دول أخرى ونتبادل وجهات النظر بشكل غير مباشر".

وأكد عراقجي: "الاهتمام العالمي بما يحدث في لبنان وغزة هو أهم نتيجة لهذه الاتصالات"، قائلا: "هناك توافق على ضرورة إيجاد حل دبلوماسي لهذه الأزمة".

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