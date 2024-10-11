المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم بالمسيّرات هدفا حيويا في إيلات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشارت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان، إلى أن الخطوة تأتي دعما وإسنادا للمقاومة في كل من غزة ولبنان.

ويأتي هذا الهجوم في وقت يتحدث الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، عن اعتراض مسيرتين جاءتا من جهة الشرق.

ويزعم الجيش الإسرائيلي، عبر بيان، "اعترض سلاح الجو قبل قليل مسيرتيْن قدمتا من جهة الشرق وكانتا في طريقهما إلى الأجواء الإسرائيلية". وأضاف "لم تخترق المسيرتان الأجواء الإسرائيلية، كما لم يتم تفعيل صفارات الإنذار، ولم تقع إصابات".

ولم يعلن الجيش الإسرائيلي مصدر إطلاق المسيرتين، لكن بيانه جاء بعد وقت قصير من إعلان "المقاومة الإسلامية بالعراق" استهداف الجولان السوري المحتل، بطيران مسير.

/انتهى/