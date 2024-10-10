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١٠‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:٣٧ م

المقاومة العراقية تقصف هدفا حيويا في الجولان المحتل

المقاومة العراقية تقصف هدفا حيويا في الجولان المحتل

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق انها قصفت هدفاً حيوياً في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسير.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في نص بيان مقاومة الاسلامية في العراق :

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

صدق الله العليّ العظيم

استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان ، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، مساء اليوم الخميس 10-10-2024، هدفاً حيوياً في الجولان المحتل ، بواسطة الطيران المسيّرة.

وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق

الخميس ٦ - ربيع الثاني - ١٤٤٦ هـ

رمز الخبر 1949443

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