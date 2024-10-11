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١١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٣:٤٣ م

إسبانيا تدعو المجتمع الدولي إلى وقف بيع الأسلحة لـ"إسرائيل"

إسبانيا تدعو المجتمع الدولي إلى وقف بيع الأسلحة لـ"إسرائيل"

حثّ رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي على وقف بيع الأسلحة لـ"إسرائيل"، مديناً "الهجمات التي تشنها إسرائيل على قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)، التابعة للأمم المتحدة في جنوبي لبنان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال سانشيز منتقداً تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الشرق الأوسط، بعد اجتماعه مع البابا فرانسيس في الفاتيكان: "اسمحوا لي في هذه المرحلة أن أنتقد وأدين الهجمات التي تنفذها القوات الإسرائيلية على بعثة الأمم المتحدة في لبنان".

وطالب سانشيز دول العالم أن تحذو حذو إسبانيا التي أوقفت بيع الأسلحة لـ"إسرائيل" في تشرين الأول/أكتوبر 2023، وذلك بهدف منع المزيد من التصعيد في المنطقة.

وأكّد أنّ إيقاف بيع الأسلحة إلى "إسرائيل" سيحد من تصاعد الأحداث والحروب في الشرق الأوسط.

وبين أمس واليوم، أصيب 4 جنود لقوات "اليونيفيل" نتيجة اعتداءات إسرائيلية على مقار القوات في جنوبي لبنان، الأمر الذي أثار موجه تنديد أوروبية بالاعتداءات الإسرائيلية.

/انتهى/

رمز الخبر 1949462

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