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١١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٦:١٤ م

ممثل الخارجية الايرانية يلتقي عدداً من السفراء الأجانب في بيروت

ممثل الخارجية الايرانية يلتقي عدداً من السفراء الأجانب في بيروت

التقى الممثل الخاص لوزير الخارجية الإيراني لشؤون غرب آسيا، أمس الخميس، سفراء قطر وروسيا وفرنسا في بيروت.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان محمد رضا رؤوف شيباني الممثل الخاص لوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لشؤون غرب آسيا، التقى أمس الخميس، سفراء قطر وفرنسا وروسيا في لبنان.

وجرى خلال هذه اللقاءات بحث آخر التطورات في المنطقة ولبنان وأوضاع النازحين اللبنانيين وضرورة وقف عدوان الكيان الصهيوني على لبنان وتقديم المساعدات الإنسانية لهذا البلد.

وكان شيباني قد التقى في وقت سابق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وبحث معه آخر التطورات في المنطقة ولبنان وأوضاع النازحين اللبنانيين وضرورة وقف عدوان الكيان الصهيوني على لبنان والمساعدات الإنسانية لهذا البلد.

/انتهى/

رمز الخبر 1949468

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