أماني: زيارة قاليباف إلى بيروت تظهر جدية دعم ايران للبنان والمقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، كتب مجتبى أماني، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت، على حسابه في X مساء السبت: أظهرت زيارة الدكتور قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي اليوم إلى لبنان ولقاءاته المهمة مرة أخرى ان إيران جادة في دعم لبنان وجبهة المقاومة وهي ملتزمة به بشدة.

وأكد: أن الرحلات العديدة التي قام بها المسؤولون الإيرانيون إلى المنطقة في هذا الوقت العصيب، وخاصة رحلة الدكتور عراقجي، تظهر وجود تحرك جدي لوقف عدوان الكيان الصهيوني.

وفي النهاية أشار أماني: إيران ستبقى دائماً داعمة لجبهة المقاومة وحزب الله. النصر قريب جدا .

والتقى قاليباف، الذي سافر إلى بيروت صباح اليوم في رحلة غير مقررة، مع العديد من المسؤولين اللبنانيين، بمن فيهم نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء المؤقت للبلاد، وتحدث معهم.