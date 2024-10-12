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١٢‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٠:١٥ م

أماني: زيارة قاليباف إلى بيروت تظهر جدية دعم ايران للبنان والمقاومة

أماني: زيارة قاليباف إلى بيروت تظهر جدية دعم ايران للبنان والمقاومة

أكد السفير الإيراني في بيروت أن زيارة رئيس مجلس الشورى الاسلامي إلى العاصمة اللبنانية تظهر مرة أخرى جدية إيران في دعم هذا البلد وجبهة المقاومة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، كتب مجتبى أماني، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت، على حسابه في X مساء السبت: أظهرت زيارة الدكتور قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي اليوم إلى لبنان ولقاءاته المهمة مرة أخرى ان إيران جادة في دعم لبنان وجبهة المقاومة وهي ملتزمة به بشدة.

وأكد: أن الرحلات العديدة التي قام بها المسؤولون الإيرانيون إلى المنطقة في هذا الوقت العصيب، وخاصة رحلة الدكتور عراقجي، تظهر وجود تحرك جدي لوقف عدوان الكيان الصهيوني.

وفي النهاية أشار أماني: إيران ستبقى دائماً داعمة لجبهة المقاومة وحزب الله. النصر قريب جدا .

والتقى قاليباف، الذي سافر إلى بيروت صباح اليوم في رحلة غير مقررة، مع العديد من المسؤولين اللبنانيين، بمن فيهم نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء المؤقت للبلاد، وتحدث معهم.

رمز الخبر 1949515

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