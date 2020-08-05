قاليباف يحثّ الهلال الأحمر الإيراني ومنظمات الإغاثة لمساعدة الشعب اللبناني

وأشار "قاليباف" في كلمته خلال الجلسة العلنية للمجلس صباح اليوم الى انفجار ميناء بيروت عصر أمس الثلاثاء، قائلا: "إن قلوب الإيرانيين متعاطفة مع الشعب اللبناني ومتألمة للحادث المأساوي الذي وقع في بيروت".

وتقدم "قاليباف" بالتعازي الى الشعب اللبناني والى الحكومة والبرلمان بهذا الحادث المؤلم، كما تقدم بالتعازي بشكل خاص الى مجاهدي حزب الله والى الأخ العزيز سيد المقاومة السيد "حسن نصر الله" داعيا للضحايا بالمغفرة والمنزلة الرفيعة، وللجرحى بالشفاء العاجل، ولعوائل الضحايا والشعب اللبناني المقاوم بالصبر والسلوان.

وقال رئيس مجلس الشورى الاسلامي إن إيران وكما هي دوما مستعدة لأي نوع من التعاون مع لبنان وارسال المساعدات الانسانية الى منكوبي حادث بيروت، وسنعمل الى جانب المسؤولين في ايران ولبنان لتحقيق هذا الأمر، داعيا جمعية الهلال الاحمر الإيرانية ومنظمات الاغاثة الى مساعدة الاخوة في لبنان.

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