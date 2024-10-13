وزير الخارجية الايراني يصل الى بغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل وزير الخارجية الايرانية قبل دقائق الى مطار بغداد الدولي للحوار والتشاور مع السلطات العراقية حيال تطورات المنطقة وجرائم الكيان الصهيوني ضد لبنان وغزة.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عبر حسابه على موقع "اكس": "استمرارا لمشاورات وزير الخارجية، الدكتور عباس عراقجي مع الدول الإسلامية بشأن الوضع المتأزم في المنطقة نتيجة الإبادة الجماعية والعدوان الذي يمارسه الكيان الصهيوني في غزة ولبنان، وصلنا الى بغداد".

هذا وان وزير الخارجية الإيراني سيتوجه إلى مسقط بعد زيارته للعراق واجتماعه بمسؤولي هذا البلد استمرار للمشاوراته الإقليمية.

وبحسب هذا التقرير فإن عراقجي سيجري مشاورات مع نظيره العماني وربما عدد من المسؤولين الآخرين في هذا البلد العربي والإسلامي خلال زيارته إلى عمان.

وتركز مشاورات عراقجي خلال جولاته الإقليمية الأخيرة على استعراض احدث التطورات في غزة ولبنان وسبل وقف جرائم الكيان الصهيوني.

وقام وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية بزيارة المملكة العربية السعودية وقطر في أواخر الأسبوع الماضي.

وخلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية، التقى وتشاور مع نظيره السعودي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. ثم توجه إلى الدوحة والتقى برئيس الوزراء ووزير خارجية قطر.

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