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١٤‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١١:٤٩ ص

بمشاركة الرئيس التفيذي لوكالة مهر...القمة العالمية السادسة للإعلام تبدأ اعمالها في أورومتشي

بمشاركة الرئيس التفيذي لوكالة مهر...القمة العالمية السادسة للإعلام تبدأ اعمالها في أورومتشي

بدأت القمة العالمية السادسة للإعلام أعمالها صباح اليوم الاثنين في أورومتشي، عاصمة منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم شمال غرب الصين.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انها انطلقت صباح اليوم الاثنين أعمال القمة العالمية السادسة للإعلام في مدينة أورومتشي، حاضرة منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين.

وجمعت القمة التي تحمل موضوع "الذكاء الاصطناعي وتحول وسائل الإعلام"، أكثر من 500 مشارك من 106 دول ومناطق، بما في ذلك ممثلون من 208 وسائل إعلام رئيسية وأجهزة حكومية ومنظمات دولية.

وشاركت في استضافة الحدث وكالة أنباء شينخوا وحكومة منطقة شينجيانـغ، كما يشارك فيه الرئيس التنفيذي لمجموعة مهر الإعلامية الإيرانية، محمد مهدي رحمتي ورئيس مجلس إدارة مجموعة مهر الإعلامية، احمد مداحي.

/انتهى/

رمز الخبر 1949585

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