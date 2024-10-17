ازاحة الستار عن النسخة الفارسية من كتاب "الأنثروبولوجيا في العصر الجديد"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم الكشف عن النسخة الفارسية من كتاب "الأنثروبولوجيا في العصر الجديد"، الذي يدرس النموذج الجديد للتنمية في الصين ويؤكد على العلاقة التكافلية بين الإنسانية والاقتصاد، على هامش القمة العالمية السادسة للإعلام في أورومتشي الصينية.

هذا الكتاب الذي يحمل عنوان "الأنثروبولوجيا في العصر الجديد" نشر العام الماضي من قبل مركز أبحاث الصين الجديدة التابع لوكالة أنباء شينخوا، باللغات الصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية، والآن تمت ترجمته ونشره باللغة الفارسية من قبل مجموعة مهر الإعلامية.

وفي حفل الكشف عن هذه الترجمة، الذي أقيم في أورومتشي، مركز منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم في الصين، قدم محمد مهدي رحمتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مهر الإعلامية، النسخة الفارسية من العمل إلى فو هوا، رئيس وكالة أنباء شينخوا.

وقال رحمتي في هذا الحفل: إن هذا الكتاب يفتح آفاقا جديدة لدول مثل إيران من خلال تقديم نظريات جديدة حول التنمية المتناغمة بين الناس والثقافة والاقتصاد. وتأمل مجموعة مهر الإعلامية في تقديم المزيد من تجارب الصين وحلولها للشعب الإيراني.