اختیار أستاذ جامعة فردوسي مشهد الشخصية الثقافية لمعرض عمان الدولي للكتاب 2024

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين، ومدير معرض عمان الدولي للكتاب جبر أبو فارس، في بيان رسمي، عن اختيار الأكاديمي الدكتور يوسف بكّار الشخصية الثقافية لمعرض عمان الدولي للكتاب 2024.

والدكتور يوسف بكّار شخصية أكاديمية، وأستاذ جامعي عرف بمساهماته الكبيرة في مجال النقد الأدبي، وقدم قراءات نقدية للشعر العربي القديم والحديث، ودرس أعمال العديد من الشعراء والأدباء العرب، إلى جانب اهتمامه بالتراث العربي؛ إذ عمل على تحقيق وتدقيق النصوص التراثية، وقدم دراسات قيمة حول الشعر الجاهلي والشعراء المعاصرين، وفي مجال الأدب المقارن قام بدراسات مقارنة بين الأدب العربي والأدب الفارسي، وساهم في ترجمة العديد من الأعمال الأدبية.

كان يوسف نايف بكار من أوائل أساتذة اللغة العربية وآدابها في جامعة فردوسي مشهد. قام بالتدريس في هذه الجامعة لعدة سنوات. إن وجوده في إيران وتعاونه العلمي مع أساتذة جامعة فردوسي الكبار في مشهد جعل هذه الشخصية المشهورة في العالم العربي تتعرف على الثقافة واللغة الفارسية وتحصل على معرفة عميقة بإيران.

ومن كتبه ترجمة أعمال نزار قباني إلى اللغة الفارسية وترجمة أشعار خيام إلى اللغة العربية. إن اختياره كشخصية ثقافية في معرض الأردن الدولي للكتاب قد أتاح فرصة مناسبة للتفاعل الثقافي بين إيران والعالم العربي ويمكن أن يساعد في تبادل المعرفة والخبرات الأدبية.

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