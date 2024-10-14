عراقجي يؤكد على ضرورة تكثيف الجهود لمنع فرض الحرب وعدم الاستقرار على المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي، التقى اليوم الإثنين، وزير المكتب السلطاني العماني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وذلك استمرارا للمشاورات الدبلوماسية مع دول المنطقة.

وفي هذا اللقاء، استعرض الجانبان آخر التطورات في غزة ولبنان، ووصفا الوضع في المنطقة بالخطير، مؤكدين ضرورة تكثيف الجهود لمنع فرض الحرب وعدم الاستقرار على المنطقة.

واعتبر الجانبان استمرار الإبادة الجماعية والعدوان الذي يمارسه الكيان الصهيوني في غزة ولبنان السبب الرئيسي لانعدام الأمن وعدم الاستقرار في المنطقة، وطالبا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية وفورية لوقف الجريمة وإثارة الحروب من قبل الكيان الصهيوني.

وجرى خلال هذا اللقاء التأكيد على ضرورة زيادة المشاورات بين دول المنطقة من أجل منع تفاقم حالة انعدام الأمن والحفاظ على السلام في غرب آسيا، وكذلك إرسال المساعدات اللازمة للنازحين.

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