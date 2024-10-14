ايران: لم يكن لدينا أي دور في عملية 7 أكتوبر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نشر مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مقالا في الفضاء الإلكتروني وكتب: العملية النفسية تعني خداع الرأي العام من خلال الجمع بشكل انتقائي بين بعض الحقائق الواضحة والمعلومات المزيفة. إن مساعدة إيران لجبهة المقاومة لتمكينها من مواجهة الاحتلال والعدوان أمر واضح. لكن جر إيران أو حزب الله إلى عملية السابع من (أكتوبر) يعني استخلاص استنتاجات زائفة وتحويل الرأي العام للتغطية على فشل استخباراتي كبير للنظام من جانب حماس.

وأضاف: أن بعض وسائل الإعلام الأمريكية التي أصبحت أداة لنشر هذه العمليات النفسية لا تعلم أنها بذلك تشكك في صحة تقييمات مؤسساتها الاستخباراتية والأمنية التي أثيرت على أعلى المستويات. من قبل رئيس الولايات المتحدة. ولم يكن للجمهورية الإسلامية الإيرانية أي دور في تخطيط وتنفيذ عملية 7 أكتوبر بأي شكل من الأشكال، سواء كان جزئيا أو كليا.