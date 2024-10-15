اقامة مراسم تشييع جثمان الشهيد نيلفروشان في ساحة الامام الحسين (ع)

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه انطلقت صباح اليوم مراسم تشييع جثمان اللواء الشهيد عباس نيلفروشان في ساحة الامام الحسين (ع) في طهران. هذا واستشهد العميد الشهيد عباس نيلفروشان، في غارة جوية شنتها مقاتلات الكيان الصهيوني في منطقة الضاحية اللبنانية إلى جانب السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في لبنان.

واستمرت الجهود للتعرف على جثمان هذا الشهيد حتى تم التعرف على جثته قبل أيام ونقلها إلى العراق ومن ثم إلى بلدنا العزيز الليلة الماضية.

يشارك أهالي طهران في تشييع هذا الشهيد من خلال حضورهم إلى ساحة الإمام الحسين.

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