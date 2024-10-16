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١٦‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:٣٢ ص

العراق: المقاومة الاسلامية تهاجم هدفاً حيوياً وسط فلسطين المحتلة

العراق: المقاومة الاسلامية تهاجم هدفاً حيوياً وسط فلسطين المحتلة

اعلنت المقاومة الاسلامية في العراق، فجر الاربعاء انها هاجمت بواسطة طائرة مسيرة ذات قدرات عالية متطورة، هدفاً حيوياً ، وسط فلسطين المحتلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في بيان صادر عنها، أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق، أنّ ” مجاهديها، هاجموا مساء الثلاثاء 15/ 10/2024، هدفاً حيوياً وسط أراضينا المحتلة، بواسطة طائرة مسيرة ذات قدرات عالية متطورة”.

وأوضحت المقاومة الاسلامية، أنّ هذا الهجوم يأتي “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان ، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ”.

وأكّدت المقاومة الإسلامية في العراق، ” استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة”.

/انتهى/

رمز الخبر 1949654

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