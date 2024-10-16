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١٦‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٠:٤٧ ص

قائد في حرس الثورة: الحرب في المنطقة لن تنتهى الا بتطهير فلسطين من وجود الصهاينة

قائد في حرس الثورة: الحرب في المنطقة لن تنتهى الا بتطهير فلسطين من وجود الصهاينة

اكد نائب الشؤون التنسيقية في حرس الثورة الاسلامية، العميد محمدرضا نقدي أنه يجب علينا جميعًا اليوم أن ندعم جبهة المقاومة بقوة ونكمل العمل الشهداء في مواجهة الصهاينة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ادان العميد محمد رضا نقدي في تصريحات صحفية جرائم الكيان الصهيوني وقال: "اليوم، نشهد أن العالم أجمع قد أدان الجرائم الصهيونية... إن جرائم الكيان الصهيوني الغاصب أصبحت عاراً على العالم أجمع".

وأضاف: "على الساحة العالمية، تعتبر اسرائيل نظاما منتهية وجوديا، ويعترف قادته أيضًا أنهم بحاجة إلى 30 عامًا من العمل للعودة إلى ما قبل 7 أكتوبر وطوفان الأقصى".

وقال نائب الشؤون التنسيقية لحرس الثورة: "بالتأكيد لن يمنح سكان المنطقة لهذا الكيان فرصة لإعادة بناء نفسه".

وقال العميد نقدي: "علينا اليوم جميعا أن ندعم جبهة المقاومة بقوة،كما يجب علينا أن نكمل عمل شهداء المقاومة"، مضيفا: "فلن تنتهي هذه الحرب إلا بتطهير الأراضي المحتلة من وجود الصهاينة".

/انتهى/

رمز الخبر 1949658

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