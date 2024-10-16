قائد في حرس الثورة: الحرب في المنطقة لن تنتهى الا بتطهير فلسطين من وجود الصهاينة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ادان العميد محمد رضا نقدي في تصريحات صحفية جرائم الكيان الصهيوني وقال: "اليوم، نشهد أن العالم أجمع قد أدان الجرائم الصهيونية... إن جرائم الكيان الصهيوني الغاصب أصبحت عاراً على العالم أجمع".

وأضاف: "على الساحة العالمية، تعتبر اسرائيل نظاما منتهية وجوديا، ويعترف قادته أيضًا أنهم بحاجة إلى 30 عامًا من العمل للعودة إلى ما قبل 7 أكتوبر وطوفان الأقصى".

وقال نائب الشؤون التنسيقية لحرس الثورة: "بالتأكيد لن يمنح سكان المنطقة لهذا الكيان فرصة لإعادة بناء نفسه".

وقال العميد نقدي: "علينا اليوم جميعا أن ندعم جبهة المقاومة بقوة،كما يجب علينا أن نكمل عمل شهداء المقاومة"، مضيفا: "فلن تنتهي هذه الحرب إلا بتطهير الأراضي المحتلة من وجود الصهاينة".

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