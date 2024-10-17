متحدث الخارجية الايرانية: عراقجي والسيسي اكدا ضرورة وقف جرائم الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، إسماعيل بقائي، على شبكة X الاجتماعية: أجرى الدكتور عراقجي محادثة مفيدة للغاية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية.
وأضاف تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة وسرعة وقف الاعتداءات والجرائم في غزة ولبنان، ومنع التصعيد الخطير المهدد للأمن والذي يمكن أن يدخل المنطقة بأكملها في حرب تكون له عواقب مدمرة على جميع دول المنطقة، وضرورة إرسال المساعدات الإنسانية إلى اللاجئين على الفور.
كتب متحدث وزارة الخارجية الايرانية: إن ضرورة وسرعة وقف العدوان والجرائم في غزة ولبنان كانت من بين المحاور التي تم التأكيد عليها في المحادثة بين وزير الخارجية الايراني والرئيس المصري.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، إسماعيل بقائي، على شبكة X الاجتماعية: أجرى الدكتور عراقجي محادثة مفيدة للغاية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية.
رمز الخبر 1949707
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