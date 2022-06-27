تفاصيل لقاء أمير عبداللهيان برئيس الوزراء العراقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في حضور وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين آخر المستجدات في المنطقة والمسائل المتعلقة بالعلاقات الثنائية.

وفي إشارة إلى الهدنة في اليمن، أكد وزير خارجيتنا دعم بلادنا لاستمرار وقف إطلاق النار وضرورة إنهاء الحصار الإنساني في هذا البلد.

وأضاف أمير عبد اللهيان: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعرف ان حل مشاكل المنطقة يجب ان يكون من داخل المنطقة.

وأشاد وزيرالخارجية الايراني بجهود العراق في تعزيز عنصر الحوار ودوره البناء في المعادلة الإقليمية والحوار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية.

وأضاف أمير عبد اللهيان: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تريد سوى الخير للمنطقة وتؤيد إعادة فتح السفارات في عاصمتي البلدين".

وفي إشارة إلى القواسم المشتركة بين إيران ومصر، دعا وزير خارجيتنا إلى تعزيز العلاقات بين طهران والقاهرة لصالح المنطقة والعالم الإسلامي.

وومن جانبه أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال الاجتماع على دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في التطورات الإقليمية وقربها من العراق.

وأكد رئيس الوزراء العراقي أن العراق جاد في تطوير العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسيواصل لعب دور مطمئن في المنطقة.

وأكد الكاظمي، في معرض تأكيده على التنمية الشاملة للعلاقات وضرورة إزالة العوائق المحتملة، "سأواصل جهودي لتعزيز الحوار والتعاون الإقليمي".

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