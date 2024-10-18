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١٨‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٠:٢٣ ص

روسيا تحذر إسرائيل بشدة حتى من مجرد التفكير في ضرب منشآت إيران النووية

روسيا تحذر إسرائيل بشدة حتى من مجرد التفكير في ضرب منشآت إيران النووية

قال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي إن موسكو تحذر إسرائيل بشدة حتى من مجرد طرح ضرب المنشآت النووية الإيرانية كاحتمال، ووصف الأمر بأنه سيكون أمرا كارثيا إذا حدث.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن ريابكوف أكد أن هذه الخطوة -إن حدثت- فإنها تشكل تطورا كارثيا، وإلغاء نهائيا للمبادئ القائمة في مجال السلامة النووية.

وحسبما جاء في وكالة تاس الروسية أشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن موسكو تتبادل مع طهران تقييم الوضع في الشرق الأوسط. ونقلت وسائل إعلام روسية رسمية عن ريابكوف قوله إن موسكو على اتصال دائم بإيران بغض النظر عن مستوى التوتر في المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات بعدما توعدت إسرائيل بالرد على إطلاق إيران نحو 200 صاروخ على أراضيها في الأول من أكتوبر/تشرين الأول ردا على انتهاك سيادتها الوطنية في استشهاد اسماعيل هنيه في طهران واستشهاد السيد حسن نصر الله الامين العام لحزب الله واستشهاد العميد نيلفروشان المستشار العسكري لحرث الثورة.

/انتهى/

رمز الخبر 1949723

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