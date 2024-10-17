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١٧‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٦:٥٢ م

بقائي: هدفنا جميعا منع انتشار انعدام الأمن والاستقرار في المنطقة

بقائي: هدفنا جميعا منع انتشار انعدام الأمن والاستقرار في المنطقة

قال المتحدث باسم وزارة خارجية الايرانية: إن وقف الجرائم الشنيعة والعدوان المستمر على غزة ولبنان ومنع انتشار حالة انعدام الأمن وعدم الاستقرار في المنطقة هو الهدف المشترك لنا جميعا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، على شبكة X الاجتماعية: في اللقاء والنقاش بين السيد عباس عراقجي وبدر عبد العاطي، وزيري خارجية إيران ومصر، تم بحث المواضيع الثنائية التي تهم البلدين والقضايا الإقليمية وضرورة تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول الإسلامية والجهات الفاعلة الأخرى لإنهاء العدوان والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الدولية من قبل النظام الصهيوني في غزة ولبنان.

وأكد: وقف الجرائم النكراء والعدوان المستمر على غزة ولبنان ومنع انتشار حالة انعدام الأمن والاستقرار في المنطقة هو الهدف المشترك لنا جميعا.

رمز الخبر 1949713

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