بزشکیان: مقاومة الاحتلال لن تتوقف باغتيال القائد البطل يحيى السنوار "إذا غاب سيد، قام سيد"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ارسل الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان، برقية تهنئة وتعزية باستشهاد القائد الجهادي البطل يحيى السنوار، إلى قاىد الثورة الاسلامية وشعب غزة المظلوم والشجاع، وجميع احرار العالم.

واشار إلى اغتيال القائد يحيى السنوار كان مؤلما لاحرار العالم وشعب غزة الصامد ويعتبر دليلا على أن جرائم الكيان الصهيوني لن تتوقف.

وقال بزشكيان في برقيته: الشهيد السنوار قضى العديد من سنوات حياته في الاسر في سجون الكيان الصهيوني المحتل وواصل نضاله بشجاعة وحتى اللحظة الأخيرة من حياته ولم يستسلم.

واضاف: إن الجهاد مقابل العدوان وتقديم الحرية لأصحاب الأراضي المحتلة الحقيقيين هو حراك عظيم وهدف سامي لن يتوقف عند استشهاد أبطال هذه الساحة.

وتابع: كما قال الشهيد العزيز اسماعيل هنية "إذا غاب سيد، قام سيد" وعلى العدو أن يعلم أن استشهاد قادة المقاومة لن يحدث خللا في نضال الأمة الإسلامية ضد الاحتلال.