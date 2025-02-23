بزشكيان: راية المقاومة لا تزال مرفوعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مسعود بزشكيان، الذي حضر مراسم تأبين شهداء المقاومة في مصلى طهران، في تصريح قصيرة مساء الأحد: "اجمل شيء للإنسان هو الوقوف ضد الظلم والتواجد في ساحة النضال من اعماق القلب".

وأضاف: أعداء الإسلام يعتقدون أنهم سيتمكنون من إيقاف طريق المقاومة باستشهاد شخص أو شخصين، لكن هذا مستحيل.

وعن كون راية المقاومة لا تزال مرفوعة رغم استشهاد قادة حزب الله، قال الرئيس: "دائماً هكذا كان الحال في التاريخ". ولم تتوقف المسيرة مع استشهاد الاشخاص. بل كلما استشهاد شخص واحد قام مكانه مائة شخص.

وقال بزشكيان: إن أمتنا أمة استشهاد، فقال: من كان إمامه سيد الشهداء الإمام الحسين (ع)، فمن الواضح كيف سيعيش ويستشهد.