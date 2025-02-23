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٢٣‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٩:٥١ م

بزشكيان: راية المقاومة لا تزال مرفوعة

بزشكيان: راية المقاومة لا تزال مرفوعة

أشار الرئيس إلى أن راية المقاومة لا تزال مرفوعة رغم استشهاد قادة حزب الله، وقال: المسيرة لا تتوقف باشتشهاد الاشخاص فكلما استشهد احد قام مكانه مئة شخص.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مسعود بزشكيان، الذي حضر مراسم تأبين شهداء المقاومة في مصلى طهران، في تصريح قصيرة مساء الأحد: "اجمل شيء للإنسان هو الوقوف ضد الظلم والتواجد في ساحة النضال من اعماق القلب".

وأضاف: أعداء الإسلام يعتقدون أنهم سيتمكنون من إيقاف طريق المقاومة باستشهاد شخص أو شخصين، لكن هذا مستحيل.

وعن كون راية المقاومة لا تزال مرفوعة رغم استشهاد قادة حزب الله، قال الرئيس: "دائماً هكذا كان الحال في التاريخ". ولم تتوقف المسيرة مع استشهاد الاشخاص. بل كلما استشهاد شخص واحد قام مكانه مائة شخص.

وقال بزشكيان: إن أمتنا أمة استشهاد، فقال: من كان إمامه سيد الشهداء الإمام الحسين (ع)، فمن الواضح كيف سيعيش ويستشهد.

رمز الخبر 1954786

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