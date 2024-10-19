  1. إيران
  2. السياسة
١٩‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٧:٥٣ م

عراقجي: حماس ما زالت حية وقائمة وستواصل مسيرها بقوة

عراقجي: حماس ما زالت حية وقائمة وستواصل مسيرها بقوة

اكد وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، مساء اليوم السبت، بعد اجتماعه بوفد حماس في اسطنبول ان حماس لا زالت حية بعد استشهاد القائد يحيى السنوار وستكون اقوى من اي وقت مضى بعون الله.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مساء اليوم السبت، بعد اجتماعه بوفد حماس في اسطنبول: أجريت مباحثات مطولة مع أعضاء المكتب السياسي للحركة، وناقشت العدوان على غزة والقضايا المتعلقة بوقف إطلاق النار.

واضاف: ما يجب أن يعلمه الجميع هو أن حماس ما زالت حية وقائمة بعد استشهاد السيد يحيى السنوار وباقي قيادات الحركة.

واكد ان: حماس هي حقيقة في فلسطين ولا يمكن لأحد أن يتجاهلها ويقضي عليها

واضاف: "إسرائيل" قتلت 50 ألف شخص ودمرت البيوت وارتكبت العديد من الجرائم لكنها فشلت في تحقيق هدفها وهو تدمير حماس

وختم بالقول: حماس حية اكثر من السابق، المشاورات السياسية مستمرة، وبعمون الله حماس ستكمل مسيرها بشكل اقوى مما كانت عليه.

رمز الخبر 1949765

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات