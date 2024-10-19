عراقجي: حماس ما زالت حية وقائمة وستواصل مسيرها بقوة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مساء اليوم السبت، بعد اجتماعه بوفد حماس في اسطنبول: أجريت مباحثات مطولة مع أعضاء المكتب السياسي للحركة، وناقشت العدوان على غزة والقضايا المتعلقة بوقف إطلاق النار.

واضاف: ما يجب أن يعلمه الجميع هو أن حماس ما زالت حية وقائمة بعد استشهاد السيد يحيى السنوار وباقي قيادات الحركة.

واكد ان: حماس هي حقيقة في فلسطين ولا يمكن لأحد أن يتجاهلها ويقضي عليها

واضاف: "إسرائيل" قتلت 50 ألف شخص ودمرت البيوت وارتكبت العديد من الجرائم لكنها فشلت في تحقيق هدفها وهو تدمير حماس

وختم بالقول: حماس حية اكثر من السابق، المشاورات السياسية مستمرة، وبعمون الله حماس ستكمل مسيرها بشكل اقوى مما كانت عليه.