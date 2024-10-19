قائد الثورة: السنوار كان الوجه المشرق للمقاومة والنضال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي الخامنئي"، " في رسالة موجهة للأمة الإسلامية وشباب المنطقة الغيور، تكريما للبطل المجاهد يحيى السنوار، أكد أن جبهة المقاومة لم تتوقف عن التقدم باستشهاد أبرز رجالها فإنها ايضا لن تتوقف على الاطلاق حتى باستشهاد السنوار إن شاء الله حماس حية وستبقى حية.

وجاء في رسالة قائد الثورة التالي:

أيها الشعوب المسلمة وشباب المنطقة الغيور!

المجاهد البطل، القائد يحيى السنوار، انضم إلى قافلة الشهداء.

كان وجه المقاومة المشرق ومجاهدا وقد صمد بإصرار فولاذي في مواجهة العدو الظالم والمعتدي وصفعه بلباقة وشجاعة صفعة السابع من أكتوبر التي لا يمكن تعويضها في تاريخ هذه المنطقة وستبقى للذكرى. وبعد ذلك صعد بكل شرف وفخر إلى معراج الشهداء.

شخص مثله قضى حياته في القتال ضد العدو الغاصب والظالم ففي نهاية المطاف يستحق أن ينال الشهادة. بالطبع خسارته مؤلمة لجبهة المقاومة، لكن هذه الجبهة لم تتوقف عن التقدم باستشهاد شخصيات بارزة مثل الشيخ أحمد ياسين وفتحي الشقاقي والرنتيسي وإسماعيل هنية، ولن تتوقف على الإطلاق باستشهاد السنوار. إن شاء الله حماس حية وستبقى حية.

لأننا دائما سنقف إلى جانب المجاهدين والمقاتلين المخلصين بتوفيق من الله وعونه.

أبارك استشهاد أخينا يحيى السنوار لأسرته ورفاقه ولكل أحباء الجهاد وأعزيهم لفقدانه.

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