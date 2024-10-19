هيئة الاعلام والاتصالات العراقية تلغي رخصة قناة MBC

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، في بيانا لها اليوم السبت: "انطلاقًا من واجبنا الموكل إلينا بموجب القوانين والتشريعات في تنظيم قطاع الإعلام ومنع التجاوزات وردع المخالفين للقيم الوطنية والآداب العامة، وبالنظر لانتهاك قناة MBC الفضائية للوائح البث الإعلامي من خلال تجاوزاتها المتكررة وتطاولها على الشهداء قادة النصر وقادة المقاومة الأبطال الذين يخوضون معركة الشرف ضد الكيان الصهيوني الغاصب، فإننا نؤكد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة وإيقافها عن العمل في العراق".

وأضافت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق : نوجه الجهاز التنفيذي في هيئتنا إلى إلغاء رخصة العمل الممنوحة لها.

واقتحم العشرات من ابناء الشعب العراقي ، فجر اليوم، مكتب محطة MBC السعودية في حي الجامعة بالعاصمة العراقية بغداد، وذلك احتجاجاً على تقرير تلفزيوني بثته المجموعة الإخبارية.

كما أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تقريرا بثته قناة MBC؛ مشددة على، أن "هذا التقرير ظلامي وتحريضي ضد الحركة وقيادتها".