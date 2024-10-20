ايران تشارك في الدورة الـ 67 لمعرض بلغراد الدولي للكتاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تشارك الجمهورية الاسلامية الايرانية في الدورة الـ 67 لمعرض بلغراد الدولي للكتاب الذي افتتح السبت.

ويقام معرض بلغراد الدولي للكتاب بمشاركة 418 ناشرا محليا واجنبيا. وتشارك كوبا فيه كضيف شرف.

وحضر سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى بلغراد رشيد حسن بور والمستشار الثقافي الايراني امير بور بزشك في حفل الافتتاح الذي رعاه وزير الثقافة الصربي البيديو الونسو غرانو.

وتعرض المستشارية الثقافية الايرانية في الجناح الايراني، اصداراتها وكذلك احدث اعمال وكتب الناشرين الايرانيين باللغات الفارسية والانجليزية والصربية.