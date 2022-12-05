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٠٥‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٩:١١ ص

في بلغراد؛

أمير عبد اللهيان يلتقي مع سفراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية للدول الاوروبية

أمير عبد اللهيان يلتقي مع سفراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية للدول الاوروبية

ناقش وزير الخارجية الايراني مع سفراء الجمهورية الإسلامية الايرانية للدول الاوروبية الذين حضروا في بلغراد اخر مستجدات العلاقات الايرانية الاوروبية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الايراني حسين أمير اللهيان الذي زار بلغراد في زيارة رسمية بدعوة من وزير خارجية صربيا، بسفراء الجمهورية الإسلامية الايرانية للدول الاوروبية مساء الأحد، الذين كانوا متواجدين في بلغراد بهدف تبادل وجهات النظر.

وناقش امير عبداللهيان خلال لقاءه مع سفراء الجمهورية الإسلامية الايرانية للدول الاوروبية آخر مستجدات العلاقات بين بلادنا والدول الأوروبية بما في ذلك القضايا السياسية والاقتصادية والإقليمية والمستجدات الدولية، واكد على ضرورة اهتمام خاص من سفراء وممثلي الجمهورية الإسلامية الايرانية في أوروبا بالمسائل المتعلقة بالإيرانيين المقيمين في الخارج، وخاصة في مجال الخدمات القنصلية.

/انتهى/

رمز الخبر 1928508

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