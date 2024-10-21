قائد في حرس الثورة: القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد لمواجهة التهديدات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نائب قائد فيلق القدس للشؤون التنسيقية في حرس الثورة الإسلامية العميد إيرج مسجدي خلال خطاب له في مراسم عزاء للشهيد عباس نيلفروشان: "القوات المسلحة الإيرانية مستعدة دائمًا لمحاربة أي تهديد".

وفي إشارة إلى استشهاد العميد نيلفوروشان، قال مسجدي: "هذه الاستشهادات لن توقفنا وسننتقم لدماء هؤلاء الشهداء الأعزاء والشعب الفلسطيني المظلوم ولبنان من العدو الصهيوني".

وفي إشارة إلى الدعاية الإعلامية للعدو بشأن العميد اسماعيلي قاآني، قال إن جهود العدو الأخيرة كانت حربًا نفسية لإثارة قلق الناس.

استشهد اللواء عباس نيلفروشان، أحد كبار قادة حرس الثورة الاسلامية، خلال غارات جوية مكثفة للكيان الصهيوني على الضاحية الجنوبية، والتي أدت أيضًا إلى استشهاد الأمين العام لحركة المقاومة اللبنانية حزب الله السيد حسن نصر الله.

ردت إيران على الاغتيالات وكذلك الفظائع الأخرى التي ارتكبها الكيان ضد الجمهورية الإسلامية ودول أخرى في المنطقة في الأول من أكتوبر بإطلاق 200 صاروخ باليستي نحو أهداف عسكرية واستخباراتية حيوية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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