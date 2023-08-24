الرئيس الايراني يلتقي برئيس الوزراء الهندي على هامش قمة "بريكس"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى الرئيس الايراني اية الله ابراهيم رئيسى، رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة مجموعة بريكس في جنوب افريقيا.

ووصل رئيس الجمهورية آية الله إبراهيم رئيسي اليوم الخميس إلى بريتوريا في جنوب أفريقيا للمشاركة في قمة بريكس الخامسة عشرة التي يستضيفها هذا البلد.

وخلال الزيارة سيلقي رئيسي كلمة في اجتماع "بريكس بلس" الخامس عشر الذي تمت دعوة قادة 70 دولة إليه، كما سيلتقي مع عدد من قادة الدول المشاركة في هذه القمة.

ويضم الوفد المرافق لرئيس الجمهورية عدد من كبار المسؤولين منهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ونائب رئيس مكتب رئيس الجمهورية للشؤون السياسية محمد جمشيدي.

/انتهى/