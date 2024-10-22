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٢٢‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٢:٤٥ م

خبير عراقي في حديث لوكالة مهر:

التاريخ سيحكم على زعماء العرب بشأن موقفهم حيال غزة ولبنان

التاريخ سيحكم على زعماء العرب بشأن موقفهم حيال غزة ولبنان

صرَّح خبير عراقي في حديثه مع وكالة مهر أن التاريخ لن ينسى المؤازرة التي قدمتها الأمم الإسلامية للمقاومة الفلسطينية، ولن ينسى كذلك تخاذل الحكام العرب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الخبير العراقي «قاسم سلمان العبودي» قال في حديثه مع الوكالة: رغم مرور سنوات طويلة على جهاد الشعب الفلسطيني الذي بلغ ذروته في معركة "طوفان الأقصى" مع الكيان الصهيوني، فإن الحكومات العربية ما زالت تلتزم الصمت ولا تقدم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني.

وأضاف: "تجاهلت الحكومات العربية الجهود التي بذلتها اليمن في محاصرة اقتصاد الكيان الصهيوني وإغلاق المضايق البحرية في بحر العرب والبحر الأحمر أمام هذا الكيان".

وتابع: "نعتقد أن الحكومات العربية رفعت بوضوح راية الاستسلام أمام ظلم الكيان الصهيوني بدافع من المحبة (لإسرائيل). ومع ذلك، فإن شعوب العالم العربي تقود بشرف أهم وأعظم معركة تاريخية في منطقة غرب آسيا".

/انتهى/

رمز الخبر 1949855

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