 عضو كتلة الوفاء للمقاومة: حزب الله تمكن من ترميم كل هيكليته القيادية وبنيته الميدانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في حديث لقناة "الجزيرة" لفت فياض إلى أنّ "العدوّ لم يحقق أي إنجاز ميداني خلال الـ15 يومًا الماضية"، مؤكّدًا أنّ "أولويتنا وضع حد للعدوان والوصول إلى وقف لإطلاق النار".

ودعا فياض "الجميع إلى عدم الاستعجال في قراءة الوضع الميداني"، مشيرًا إلى أنّ "حزب الله تمكن من ترميم كل هيكليته القيادية وبنيته الميدانية".

ورأى أنّ "العدوّ استنفد بنك أهدافه ولم يعد لديه ما يفعله وهو في معضلة الآن"، مشددًا على أنّ "أي قرار للعدوّ بالتوغل برًا سيضعه تحت نار المقاومة التي ستلحق به خسائر كبرى".

وتابع: "ما يفعله العدو حاليًا في الميدان ليس له أي آثار تكتيكية، واستراتيجية المقاومة تقوم على استنزاف العدوّ وعدم السماح له بالاستقرار"، مؤكّدًا أنّ "الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من الأداء النوعي من جانب المقاومة".

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