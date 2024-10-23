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٢٣‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:٣٩ ص

قائد القوة الجوية للجيش الإيراني يصل إلى باكستان

قائد القوة الجوية للجيش الإيراني يصل إلى باكستان

اعلنت العلاقات العامة للجيش أن قائد القوة الجوية للجيش الإيراني العميد حميد واحدي، وصل إلى العاصمة الباكستانية اسلام اباد بدعوة من نظيره الباكستاني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العلاقات العامة للجيش الإيراني اعلنت أن قائد القوة الجوية للجيش الإيراني حميد واحدي، توجه إلى اسلام اباد بدعوة من نظيره الباكستاني الجنرال "ظهير احمد بابر". وكان باستقباله عدد من مسؤولي القوات الجوية الباكستانية.

ومن المقرر أن يزور واحدي القاعدة الجوية "مصحف" لمشاهدة مناورات "سبر سند".

ومن ضمن البرنامج سيلتقي واحدي مع نظيره الباكستاني في مقر القيادة الجوية الباكسانية فضلا عن لقائه مع قائد القوات المسلحة الباكستانية سيد عاصم منير، وسيقوم بجولة في المرافق الجوية الباكستانية.

/انتهى/

رمز الخبر 1949875
شیرین سماره

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