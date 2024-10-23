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٢٣‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١:٥٩ م

برلماني إيراني: على روسيا الوفاء بالتزامها بتسليم صواريخ إس 300 وإس 400

برلماني إيراني: على روسيا الوفاء بالتزامها بتسليم صواريخ إس 300 وإس 400

قال ممثل طهران في مجلس الشورى الاسلامي منوجهر متكي: نطالب الحكومة الروسية بالوفاء بالتزامها في اتفاق تسليم صواريخ إس 300 وإس 400.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال منوجهر متكي، إن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة لا يفهمان أن الشهيد السنوار أخطر عليهم من السنوار.

وأعرب رئيس الوفد البرلماني الإيراني في الاتحاد البرلماني الدولي عن تقديره لزيارة رئيس مجلس النواب إلى لبنان وقال: "في جنيف شهدنا تأثير هذه الزيارة في خطاباته واجتماعاته في المؤتمر البرلماني الدولي".

كما ذكر متكي أنه تم إلغاء العقوبات القاسية التي فرضها مجلس الأمن على إيران، وقال: نطالب الحكومة الروسية بالوفاء بالتزامها في اتفاق تسليم صواريخ إس 300 وإس 400.

/انتهى/

رمز الخبر 1949901

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