معزيا باستشهاد السيد صفي الدين.. بزشكيان: شجرة المقاومة الطيبة لن تتوقف عن النمو

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه وجه الرئيس الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان، رسالة في استشهاد رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، أعرب فيها عن تعازيه لقاىد الثورة والشعبين الأبيين لبنان وفلسطين ورفاقه في جبهة المقاومة وعائلته الكريمة وكل أحرار العالم.

وقال: هذا الرجل العظيم استلهم الجهاد والاستشهاد، من مدرسة عاشوراء، وكرس حياته كلها بشجاعة للدفاع عن الشعبين المظلومين في فلسطين ولبنان وتعزيز جبهة المقاومة وترك خلفه أعمالاً نضالية ومقاومة باهرة في طريق الإسلام ومحاربة الظلم، والتي ستبقى مشرقة وملهمة إلى الأبد.

واكد بزشكيان ان شهادة السيد صفي الدين رغم انها خسارة كبيرة لمحور المقاومة الا انها ستشكل فصلا جديدا للجهاد ومقاومة الاحتلال الصهيوني.

واضاف: بعد استشهاد الأمين العام الراحل لحزب الله في لبنان الشهيد السيد حسن نصر الله، حاول العدو الصهيوني إحداث شرخ في قيادة وتوجيه هذه الجبهة بالاغتيال الجبان لهذا المجاهد الكبير، لكن بحمد لله شجرة المقاومة الطيبة لن تتوقف عن الحياة والنمو، وستشكل دماء الشهداء حافزا لاستمرار هذه الحركة النضالية، واليوم نرى أن حزب الله أقوى وأكثر مقاومة من ذي قبل ويسعى لتحقيق أهدافه بقوة أكبر ويوجه ضربات موجعة إلى جسد المحتل.