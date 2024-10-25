وزير الدفاع الايراني ينعى باستشهاد رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة العميد عزيز نصير زاده، في رسالة، عن تعازيه باستشهاد السيد هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله.

وقال أعزّي استشهاد هذا العالم المظلوم لصاحب العصرو الزمان (عج)، وقائد الثورة الاسلامية والحوزات العلمية في جميع أنحاء العالم، والمجاهدين في مجال المقاومة الإسلامية، سائلا الباري تعالى ان يمن على الشهيد بعلو الدرجات بجوار رفاقه الشهداء، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

لقد أمضى الشهيد السيد هاشم صفي الدين سنوات طويلة من حياته الكريمة إلى جانب أخيه الشهيد السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، للنضال ضد الغطرسة الصهيونية، وفي النهاية انضم ببطولة إلى شهداء المقاومة.

وليعلم العدو الصهيوني أنه باغتيال قادة ونخب محور المقاومة لن يتم تدمير روح المقاومة فحسب، بل إن دماء هؤلاء الشهداء الطاهرة ستحرك النضال ضد الظلم اكثر من ذي قبل.

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