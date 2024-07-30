بزشكيان: تعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية يعتبر احد أولويات السياسة الخارجية الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى نائب أمين عام حزب الله في لبنان الشيخ نعيم قاسم، الذي زار طهران لحضور مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني، بالرئيس الايراني مسعود بزشكيان.

وأشار الرئيس الايراني ان جرائم الكيان الصهيوني المروعة ضد الشعب المضطهد في غزة ودعم الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية إلى هذه الجرائم خزيا آخر لادعاءات حقوق الإنسان، مضيفًا: يجب على الدول الإسلامية الحفاظ على وحدتها وتماسكها.

كما انه اشار إلى الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير العلاقات مع الدول الإسلامية، وكذلك لبناء التقارب والتآزر في المجتمعات الإسلامية ضد وحشية الصهاينة ووقف جرائم هذا الكيان في غزة .

ومن جانب اخر هنأ الشيخ نعيم قاسم، الرئيس الايراني بمنصبه الجديد، ووصف رد الرئيس على رسالة السيد حسن النصر الله بأنه كان أبوياً وأخوياً، وأعرب عن أمله في أن تتخذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية الخطى في مسار التقدم والنجاح اكثر مما مضى اعتمادا على خصاله الشخصية وقدراته الإدارية.

وذكر كذلك أن حزب الله يعتبر نفسه نجل الإمام الخميني والثورة الإسلامية وسيسعى إلى تحقيق المثل العليا الثابتة للثورة، واصفا إنجازات حزب الله في السنوات الأخيرة.

وقال نائب الأمين العام لحزب الله انسحاب الكيان الصهيوني من جنوب لبنان، وهزائمه العديدة أمام المقاومة الإسلامية الفلسطينية، فضلا عن هزيمة تنظيم داعش الإرهابي والتكفيري في سوريا، تعود إلى دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لجبهة المقاومة في المنطقة وأضاف: "اليوم وبعد عملية طوفان الأقصى الفخورة، لم يحقق الكيان الصهيوني ايا من اهدافه على الرغم من الأضرار الكبيرة التي الحقها والجرائم التي لا تعد ولا تحصى التي ارتكبها في غزة، وبفضل الله سيتم الحاق هزيمة اخرى بهذا الكيان مع استمرار مقاومة المجاهدين الفلسطينيين واهل غزة.

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