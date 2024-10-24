الرئيس الايراني يلتقي رئيس وزراء ارمينيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، مسعود بزشكيان، رئيس الوزراء الارميني نيكول باشينيان على هامش قمة بريكس في قازان بروسيا وناقش معه اوضاع المنطقة وخاصة اوضاع منطقة قفقاز.



وكان الرئيس بزشكيان قد التقى على هامش القمة ايضا رؤساء روسيا والصين ومصر وجنوب افريقيا والامارات.



وكان رئيس الجمهورية قد وصل الى قازان حيث تنعقد قمة بريكس، يوم الثلاثاء بدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.



واقيمت القمة السادسة عشرة لمجموعة بريكس من الثلاثاء الى اليوم الخميس في قازان الروسية، شارك فيها الرئيس الايراني بوصف ايران عضوا في مجموعة بريكس.



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