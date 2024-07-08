بزشكيان لنصر الله: دعم إيران للمقاومة سيستمر بقوة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني المنتخَب مسعود بزشكيان بعث رسالة إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

وقال بزشكيان في الرسالة: إيران لطالما دعمت مقاومة شعوب المنطقة أمام الكيان الصهيوني الذي لا يحظى بأي شرعية.

وأكد بزشكيان للسيد نصر الله ان: جذور دعم إيران للمقاومة تكمن في السياسات الأساسية لنظام الجمهورية الاسلامية وتوجيهات السيد القائد وسيستمر بقوة

وأضاف بزشكيان: إنني على يقين بأن حركات المقاومة في المنطقة لن تسمح لهذا الكيان بمواصلة سياساته الحربية والعدوانية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وباقي شعوب المنطقة.

وتابع بزشكيان: أشكركم على دعواتكم الخالصة لي وأتمنى لكم المزيد من النجاح والعزة والمزيد من السعادة والتقدم للشعب اللبناني والنصرة الإلهية لمجاهدي المقاومة.