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٠٨‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٧:١٠ م

بزشكيان لنصر الله: دعم إيران للمقاومة سيستمر بقوة

بزشكيان لنصر الله: دعم إيران للمقاومة سيستمر بقوة

أكد الرئيس الايراني المنتخب، مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، في رسالة للأمين العام لحزب الله، ان جذور دعم إيران للمقاومة تكمن في السياسات الأساسية للجمهورية الاسلامية وتوجيهات السيد القائد وسيستمر بقوة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني المنتخَب مسعود بزشكيان بعث رسالة إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

وقال بزشكيان في الرسالة: إيران لطالما دعمت مقاومة شعوب المنطقة أمام الكيان الصهيوني الذي لا يحظى بأي شرعية.

وأكد بزشكيان للسيد نصر الله ان: جذور دعم إيران للمقاومة تكمن في السياسات الأساسية لنظام الجمهورية الاسلامية وتوجيهات السيد القائد وسيستمر بقوة

وأضاف بزشكيان: إنني على يقين بأن حركات المقاومة في المنطقة لن تسمح لهذا الكيان بمواصلة سياساته الحربية والعدوانية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وباقي شعوب المنطقة.

وتابع بزشكيان: أشكركم على دعواتكم الخالصة لي وأتمنى لكم المزيد من النجاح والعزة والمزيد من السعادة والتقدم للشعب اللبناني والنصرة الإلهية لمجاهدي المقاومة.

رمز الخبر 1946314

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