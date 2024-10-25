الصين ترفع دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع الأمريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تعتزم الشركة الصينية مقاضاة وزارة الدفاع الأمريكية بسبب إقدام البنتاغون على إدراجها في القائمة السوداء، حيث زعم هذا الأخير أنها مرتبطة بالقوات المسلحة الصينية، حسبما ذكرت صحيفتا فايننشال تايمز وبيزنس ستاندرد.

وبحسب وسائل الإعلام المذكورة، تم إدراج شركة "هيساي" لأول مرة في قائمة البنتاغون للشركات العسكرية الصينية في يناير، وبناء على ذلك، بدأت الشركة الصينية إجراءاتها القانونية ضد الوزارة الأمريكية في شهر مايو.

وقالت الصحيفة: "قال ديفيد لي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "هيساي"، إن الشركة تخطط للطعن في قرار البنتاغون أمام المحكمة".

وأشار لي إلى أن شركته ليست شركة عسكرية وليس لها علاقات بالحكومة الصينية أو الجيش الصيني.

وتشير الصحيفة إلى أن شركة "هيساي" لم تكن ممنوعة من بيع المنتجات في الولايات المتحدة، لكن قيمة أسهمها المدرجة في مؤشر ناسداك انخفضت بشكل حاد. ووفقا لديفيد لي، فإن إدراج الشركة في القائمة السوداء يؤثر على سمعتها، مما يجعل من الصعب العثور على عملاء جدد من دول أخرى.

يذكرأن كل من الشركة الصينية المصنعة للطائرات بدون طيار DJI، وشركة AMEC، إحدى أكبر مصنعي معدات إنتاج أشباه الموصلات رفعتا دعوى قضائية أيضا على البنتاغون بنفس التهمة.

المصدر: فاينانشل تايمز، بيزنس ستاندارد

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