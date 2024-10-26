استشهاد اثنين من قوات الجيش الايراني خلال التصدي للعدوان الصهيوني المجرم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اصدر جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم السبت بيانيا اعلن فيه عن استشهاد اثنين من جنوده الليلة الماضية أثناء تصديه لعدوان الكيان الصهيوني المجرم، وذلك دفاعاً عن أمن إيران ومنع المساس بالشعب والمصالح الإيرانية.

وجاء في نص البيان:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیمِ

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلاً»

ضحى جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية باثنين من جنوده الليلة الماضية أثناء تصديه لمقذوفات الکیان الصهيوني المجرم، وذلك دفاعاً عن أمن إيران ومنع المساس بالشعب ومصالح إيران.

واوضح الجيش أنه استشهد خلال الهجوم كل من الرائد "جهانديده" والرقيب الاول "شاهرخي فر".

هذا وأعلنت صباح اليوم السبت قاعدة الدفاع الجوي الايراني في بيان: إنها تذكر الأمة الإيرانية النبيلة أنه على الرغم من التحذيرات السابقة لمسؤولي الجمهورية الإسلامية للكيان الصهيوني الإجرامي وغير الشرعي لتجنب أي عمل مغامرة، فإن هذا الكيان المزيف صباح اليوم في عمل مثير للتوتر، هاجم بعض المراكز العسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام، وبينما نجح نظام الدفاع الجوي المتكامل للبلاد في اعتراض هذا العمل العدواني والتصدي له، فقد لحقت أضرار محدودة ببعض الأماكن، وأبعاد هذه الحادثة قيد التحقيق.

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