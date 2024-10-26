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٢٦‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:٢٧ م

الجيش الايراني يعلن ارتفاع عدد شهداء الدفاع عن حدود البلاد إلى 4 شهداء

الجيش الايراني يعلن ارتفاع عدد شهداء الدفاع عن حدود البلاد إلى 4 شهداء

اعلن الجيش الايراني، ارتفاع عدد الشهداء الذين ارتقوا في سبيل الدفاع عن حدود البلاد، من اثنين الى اربعة شهداء.

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه كان الموقع الاعلامي التابع لجيش الجمهورية الاسلامية، اعلن في بيانه الصادر عقب الهجوم الغاشم الذي نفذه الكيان الصهيوني فجر اليوم على البلاد، اعلن ارتقاء شهيدين من افراده؛ الرائد الشهيد "سجاد منصوري" والرقيب اول الشهيد "مهدي نقوي".

وفي بيانه الثاني الذي صدر مساء اليوم، اعلن الجيش الايراني عن ارتقاء شهيدين اخرين من افراده، وذلك بعد اصابتهما اثر العدوان الصهيوني على اراضي الجمهورية الاسلامية، وهما : الرائد الشهيد "حمزة جهانديدة"، والرقيب اول الشهيد "محمد مهدي شاهرخي فر".

رمز الخبر 1950033

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