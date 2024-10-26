سويسرا تدين الاعتداء الصهيوني على ايران مطالبة بوقف الصراع في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الخارجية السويسرية اصدرت بيانا عبر منصة اكس، عصر اليوم السبت، ادانت فيه العدوان الذي نفذه الكيان الصهيوني فجر اليوم على الاراضي الايرانية وطالبت بوقف الصراع داخل المنطقة.

ودعت الخارجية السويسرية، في بيانها، الطرفين الى انهاء الصراع لكي لا يؤدي التصعيد الى مزيد من تفاقم الامور في المنطقة.

هذا وقد أصدر مقر الدفاع الجوي الإيراني بيانا حول العدوان الصهيوني على عدة نقاط عسكرية في البلاد فجر اليوم السبت والتصدي له بنجاح من قبل المنظومة الشاملة للدفاع الجوي.

وجاء في إعلان العلاقات العامة للدفاع الجوي الإيراني: نعلن للشعب الإيراني الأبي، أنه وعلى الرغم من التحذيرات السابقة من قبل مسؤولي الجمهورية الإسلامية للكيان الصهيوني الإجرامي وغير الشرعي لتجنب القيام بأي عمل مغامر، فقد قام هذا الكيان المزيف هذا الصباح، في خطوة مثيرة للتوتر، بمهاجمة مراكز عسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام، وبينما تم اعتراض هذا العمل العدواني ومواجهته بنجاح من قبل المنظومة الشاملة للدفاع الجوي، فقد لحقت أضرار محدودة ببعض النقاط، ويجري التحقيق في أبعاد الحادث.

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