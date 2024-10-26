انتهاك للسيادة وتهديد للأمن.. لبنان يدين الهجوم الإسرائيلي على إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الخارجية اللبنانيةأدانت الهجوم الجوي الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، على مواقع متعددة داخل إيران.

وقالت الوزارة في بيان: تشكل هذه الهجمات انتهاكاً لسيادة ايران، وتهديداً خطيراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي".

ودعت الوزارة "المؤسسات الدولية المعنية، لا سيما مجلس الأمن الدولي، لتحمل مسئولياتها في وضع حد للتصعيد العسكري الإسرائيلي في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك العدوان المتمادي على لبنان".

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما ضد عدد من الأهداف العسكرية الإيرانية في العاصمة طهران وبعض المدن الأخرى، ردا على الهجوم الإيراني ضد تل أبيب في مستهل أكتوبر الجاري.

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