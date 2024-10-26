الرئاسة العراقية تدين الاعتداء الصهيوني على إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئاسة جمهورية العراق تدين بشدة، الاعتداءات الصهيونية التي استهدفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتعدّها انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وسيادة الدول، وخطوة أخرى باتجاه زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجاء في البيان: نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لوضع حدٍ لتلك الاعتداءات ومنع توسيع دائرة الصراع.

كما نجدد موقف العراق الثابت إزاء رفض أي شكل من أشكال التصعيد، ودعم الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة، وإقامة دولتهم المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني، وضرورة العمل الحثيث على إنهاء العدوان المتواصل على الأشقاء في غزة ولبنان، والوصول إلى حلول تدعم تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

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