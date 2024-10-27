الدفاع امام عدوان الكيان الصهیونی هو إنجاز آخر يضاف إلى سجل الجيش الحافل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السيد حسن خميني بعث رسالة إلى اللواء موسوي، قائد جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، جاء فيها: "أتوجه بالشكر باسمي الخاص للدفاع الجوي للجيش على دفاعه القوي عن الأجواء الإيرانية، وأقدم التهاني والتعازي لرفاق الشهداء من الجنود ولعائلاتهم. إن الشهادة في سبيل الوطن والدين والشعب هي مجد كبير وحزن عميق معًا، وأرجو من الله برحمته وفضله أن يعوض عن ذلك."

وجاء نص رسالة السيد حسن الخميني كالتالي:

"بسم الله الرحمن الرحيم

إلى اللواء موسوي، القائد المحترم لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية،

إن استشهاد عدد من جنود الدفاع الجوي أثناء التصدي لهجوم العدو الصهيوني المعتدي هو وسام شرف للجيش الإيراني، ودليل على تفانيه في حماية أبناء هذا الوطن.

لطالما كان الجيش ملاذًا وأملًا للشعب الإيراني على مدى العقود الماضية، وخاصة خلال سنوات الدفاع المقدس، ويُعد دوره البارز في مواجهة اعتداء الكيان الصهيوني بالأمس إضافة هامة لهذا السجل الحافل الذي نال تقديرًا واسعًا من الرأي العام.

أتوجه بالشكر الجزيل للدفاع الجوي للجيش الإيراني على جهوده القوية في حماية المجال الجوي لإيران، وأقدم التعازي والتهاني لرفاق الشهداء ولعائلاتهم. إن الشهادة في سبيل الوطن والدين والشعب هي مجد عظيم وحزن عميق في آن، وأرجو من الله برحمته وفضله أن يعوض عن ذلك.

السيد حسن خميني"

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